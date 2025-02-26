ترامب يعلن موعد زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض

القاهرة- مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع بينهما، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العامين الماضيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقًا مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة، مؤكدًا أن بلاده ستستعيد أموالًا دفعتها لكييف، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة يوم الجمعة، حيث سيتم التوقيع على اتفاقيات متعلقة بالمعادن النادرة ومسائل أخرى.

وانتقد ترامب الإدارة السابقة، معتبرًا أنها تركت وضعًا اقتصاديًا صعبًا، مشددًا على ضرورة خفض أسعار المواد الغذائية ومواجهة التضخم، مؤكدًا أنه انتُخب من أجل خفض الضرائب، تأمين الحدود، وإعادة الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي.

ونقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن مصدرين مطلعين، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على بنود صفقة المعادن، مشيرة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يخطط للسفر إلى واشنطن الجمعة للقاء ترامب.

بدورها، أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أمس الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو اتفاق خاص به لتقاسم الثروة المعدنية الأوكرانية في خطوة قد تقوض تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي سعى بهدوء للترويج للصفقة البديلة بشأن المعادن خلال زيارته لكييف.