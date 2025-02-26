جيش الاحتلال يشن غارات جوية على مناطق في قطاع غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل شن هجمات عسكرية على مواقع إطلاق في منطقة بقطاع غزة نتيجة إطلاق قذيفة داخل القطاع، وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.

وفيما يتعلق بآخر تطورات اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، أعلن مكتب إعلام الأسرى بدء الاستعدادات بمستشفى غزة الأوروبي بخان يونس لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة المتوقع وصولهم بين 10 مساء وحتى منتصف الليل.

وأوضح المكتب، أنه من المتوقع الإفراج الليلة عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وكانت إسرائيل قد أجلت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الاستعراضات العسكرية لحركة حماس أثناء مراسم التسليم السابقة والتي وصفتها بالمهينة، حسب تعبيرها.