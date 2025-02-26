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سموتريتش: صفقة التبادل سيئة والأسرى الفلسطينيين سيعودون لقتلنا

07:12 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة حماس سيئة، مؤكدا على أن الأسرى الفلسطينيون المطلق سراحهم سيعودون لقتل اليهود، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لتصحيح الوضع هو العودة إلى القتال وتدمير حماس.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن الإدارة الأمريكية الحالية تدعم الاحتلال في كل الخطوات، مؤكدًا أن الطريقة السابقة للقتال في غزة كانت فاشلة، مضيفًا: "في اليوم الذي نعود فيه للقتال في غزة سيكون الأمر سريعا ومدمرا جدًا".

وتابع سموتريتش: "لم نناقش اليوم التالي في غزة عمدا لأننا كنا ننتظر قدوم ترامب، مضيفًا: "اعمل مع نتنياهو بشراكة وأخوض معه جدالات ونقاشات وهذا ما حدث في تأخير إطلاق سراح الأسرى.

وفي سياق متصل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم الاتفاق على إعادة جثامين 4 أسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وفق إجراءات متفق عليها ودون مراسم تسليم من حركة حماس.

وأشار المكتب إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع الوسطاء سيتم بموجبه إعادة جثامين أربعة أسرى لدى الحركة كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة.

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