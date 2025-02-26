مكتب نتنياهو يعلن عودة جثامين 4 أسرى دون مراسم تسليم

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتفاق على إعادة جثامين 4 أسرى آخرين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار وفق إجراءات متفق عليها ودون مراسم تسليم من حركة حماس.

وأشار المكتب إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع الوسطاء سيتم بموجبه إعادة جثامين أربعة أسرى لدى الحركة كجزء من المرحلة الأولى من الصفقة، وذلك وفقًا لما نقلته قناة الجزيرة.

وفي السياق ذاته أعلن مكتب إعلام الأسرى، بدء الاستعدادات بمستشفى غزة الأوروبي بخان يونس لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة المتوقع وصولهم بين 10 مساء وحتى منتصف الليل.

وأوضح المكتب أنه من المتوقع الإفراج الليلة عن 590 إلى 594 أسيرا من غزة وتجري الاستعدادات لاستقبالهم.

ومن جانبها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن الصليب الأحمر سينقل جثث الأسرى الأربعة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم.