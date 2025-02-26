أبو عبيدة يعلن أسماء جثامين أسرى الاحتلال الذين سيتم الإفراج عنهم الليلة

وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، عن تسليم جثامين أربعة أسرى إسرائيليين ضمن صفقة وقف إطلاق النار مع الاحتلال، بالتزامن مع منتصف الليلة.

وكشف أبو عبيدة عن أسماء أسرى الاحتلال الذين سيفرج عنهم الليلة وهم اتساحي عيدان وايتسيك الجريط وأوهاد يهلومي وشلومي منصور.

وفي سياق متصل أعلن مكتب إعلام الأسرى بدء الاستعدادات بمستشفى غزة الأوروبي بخان يونس لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة المتوقع وصولهم بين 10 مساء وحتى منتصف الليل، وذلك حسبما قناة الجزيرة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، وذلك بسبب الاستعراضات العسكرية لحركة حماس أثناء مراسم التسليم السابقة والتي وصفتها بالمهينة، حسب تعبيرها.

ومن جانبها أعلنت حركة حماس في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى التوافق الجديد بعد مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية وقطرية وبدعم أمريكي، لحل الأزمة، مؤكدًة أنها توصلت إلى اتفاق جديد عقب محادثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية في القاهرة، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.