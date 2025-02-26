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حماس تعلن موعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتبادل الجثث

05:35 م الأربعاء 26 فبراير 2025

صفقة تبادل الأسرى

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وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، ارتفاع عدد الشهداء الأسرى بسجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى 60 شهيدا، مشيرًة إلى أن هذا دليل قاطع على أن الاحتلال لا يوفر المعاملة الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، مؤكدًة أن استشهاد الأسير رأفت أبو فنونة ذو الـ 34 عاما والمعتقل منذ 7 أكتوبر يثبت وحشية الاحتلال في تعامله مع الأسرى.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، أوضحت مصادر لـ"الجزيرة"، أن موعد الإفراج عنهم سيكون منتصف الليلة "حسب توقيت مكة المكرمة"، مشيرًة إلى أن الإفراج سيكون بالتزامن مع تبادل الجثث.

وفي سياق متصل أعلن مكتب إعلام الأسرى بدء الاستعدادات بمستشفى غزة الأوروبي بخان يونس لاستقبال الأسرى المحررين ضمن الدفعة السابعة المتوقع وصولهم بين 10 مساء وحتى منتصف الليل، وذلك حسبما قناة الجزيرة.

وكانت إسرائيل قد أرجأت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي، متهمةً حماس بتنظيم "استعراضات عسكرية مهينة" حسب قولها، أثناء عمليات التسليم السابقة.

ومن جانبها أعلنت حركة حماس في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى التوافق الجديد بعد مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية وقطرية وبدعم أميركي، لحل الأزمة، مؤكدًة أنها توصلت إلى اتفاق جديد عقب محادثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية في القاهرة، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.

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