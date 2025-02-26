"قنبلة موقوتة".. روسيا تحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

(وكالات)

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات أدلى بها في قطر، من أن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أخرى سيكون بمثابة "قنبلة موقوتة" في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة بشكل دائم، وتحويل القطاع إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" تحت سيطرة أمريكية. وتتضمن الخطة إعادة بناء غزة كوجهة سياحية فاخرة بعد إخلائها من سكانها.

وذكر ترامب في مقابلة مع راديو "فوكس نيوز" الأمريكي: "الخطة ناجحة حقًا، لكنني لن أفرضها. سأجلس وأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة مسؤولة عن الموقع".

كما أعرب ترامب، عن استغرابه من رفض الأردن ومصر لخطة إعادة الإعمار.

وفي أواخر يناير الماضي، اقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصًا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وخلال الأيام التالية، اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين بشكل دائم من القطاع دون الحق في العودة، وهو المقترح الذي قوبل برفض واسع خاصة من مصر والأردن باعتبار ذلك تصفية للقضية الفلسطينية واعتداء على الحق الفلسطيني في أرضه.