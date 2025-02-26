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الزواج أو الفصل من العمل.. شركة صينية تهدد موظفيها العزّاب

05:22 م الأربعاء 26 فبراير 2025

شركة صينية تهدد موظفيها العزّاب

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وكالات
واجهت شركة صينية انتقادات واسعة من مسؤولين؛ بعد أن أصدرت قرارا إداريا يلزم موظفيها العزّاب والمطلقين بالزواج قبل نهاية سبتمبر المقبل، مهددة بطردهم إذ لم يفعلوا ذلك.
وكانت شركة "شونتيان" للصناعات الكيميائية بمقاطعة شاندونج الصينية، تعهدت بتعزيز معدلات الزواج في الشركة التي توظف ما يزيد عن 1200 شخص.
وطالبت الشركة موظفيها من العزّاب والمطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عاما، بالزواج قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.
ويتحتم على الذين لم يتزوجوا بحلول نهاية مارس، كتابة خطاب انتقاد ذاتي، لكن إذا لم يتزوجوا قبل نهاية يونيو فإن الشركة ستجري تقييما لهم، ليتم طردهم إذا لم يتزوجوا قبل نهاية سبتمبر المقبل.
وفي إعلانها، قالت الشركة الصينية، إن عدم التجاوب مع دعوة الحكومة لتحسين معدل الزواج يعتبر خيانة، وكذلك عدم إطاعة والديك ليس برا بهما، وأن تبقى عازبا ليس خيرا".
وأشار مكتب الضمان الاجتماعي المحلي، إلى أنه أجرى تفتيشا للشركة يوم 13 فبراير الجاري، حيث أكدت الشركة أنها سحبت الإعلان، وفق صحيفة "بكين نيوز".

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