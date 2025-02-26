مستشار الرئيس الإماراتي: موقفنا ثابت.. نرفض تهجير الفلسطينيين

(وكالات)

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش على ثوابت الإمارات تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيرهم أو المساس بحقوقهم الأساسية.

وفي مقال نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية، أوضح قرقاش أن الموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية لم يكن يومًا موقفًا عابرًا أو مدفوعًا بظرف سياسي معين بل هو التزام تاريخي عميق ودعم إنساني وسياسي متواصل

وأشار إلى أن نهج رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يقوم على دعم الفلسطينيين في مختلف المستويات بهدف إيجاد حلول مستدامة وعادلة للقضية الفلسطينية في إطار استراتيجية محورية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وشدد قرقاش على أن عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة يجب أن تندرج ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى حل الدولتين، مؤكدًا أن الإمارات تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية بالتنسيق مع السعودية ومصر والأردن.

وأوضح المستشار الدبلوماسي أن الإمارات تبنت نهجًا داعمًا للفلسطينيين على المستويات السياسية والإغاثية والدبلوماسية، حيث تؤيد القرارات الدولية التي تعترف بحقوق الفلسطينيين وترفض أي عمليات تهجير تستهدف الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتستضيف أكثر من 300 ألف فلسطيني يعيشون في بيئة اقتصادية مستقرة ويسهمون في مختلف القطاعات.

وأشار قرقاش إلى أن الإمارات قدمت مساعدات إنسانية ضخمة للشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية، لافتًا إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة شكلت المساعدات الإماراتية نحو 42% من إجمالي الدعم الإغاثي للقطاع والتي تضمنت توفير الرعاية الطبية والغذاء والمياه واستقبال الجرحى والأطفال الفلسطينيين في مستشفيات الدولة للعلاج

واختتم قرقاش حديثه بالتأكيد على أن الموقف الإماراتي ينبع من التزام كامل بمبدأ حل الدولتين ومن رؤية سياسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي واحترام قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة