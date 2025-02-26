يقترب من الدرجة اللازمة لصنع السلاح.. إيران تزيد إنتاجها من اليورانيوم المخصب

فيينا - (أ ب)

صرحت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إيران زادت "بشكل كبير" إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.

وأظهر تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم، أن إيران زادت من إنتاج اليورانيوم الذي يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أنه اعتبارا من 8 فبراير الجاري، تمتلك إيران 274.8 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪. وهذه زيادة قدرها 92.5 كيلوجراما منذ التقرير الأخير للوكالة في نوفمبر الماضي.