بعد زيارة الشرع.. العاهل الأردني يؤكد وقف عمان إلى جانب الشعب السوري

(وكالات)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وقوف الأردن إلى جانب الشعب السوري في إعادة بناء بلاده، مشددًا على أهمية عملية شاملة تضم جميع مكونات المجتمع السوري لضمان وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الملك عبد الله بـ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الذي زار عمان برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين السوريين، في زيارة استمرت عدة ساعات في وقت سابق اليوم.

وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إلى أن العاهل الأردني شدد على ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية، لا سيما حماية الحدود، والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.

كما أكد الملك أهمية تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، مشيرًا إلى ضرورة عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الشرع إلى الأردن منذ تنصيبه رئيسا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وكانت زياراته الخارجية السابقة قد شملت السعودية وتركيا خلال الشهرين الماضيين.

يُذكر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كان قد زار الأردن في 7 يناير، حيث بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل ضبط الحدود، ومواجهة مخاطر تهريب المخدرات والسلاح، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الأمنية المرتبطة بتنظيم داعش.

