وزير الخارجية يدعو لاعتماد قرار الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر

وزير الخارجية يدعو لاعتماد قرار الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر
(وكالات)
أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى.
وأشاد عبد العاطى بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهاً إلى الدور الهام الذى تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة.
وأعرب عبدالعاطي، عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبى، وشدد على أهمية مواصلة دعم المسئولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو .
وأطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، داعياً المسئولة الأوروبية لتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحا وجود دعم عربى وإسلامى لها.
وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للمساعى المصرية في هذا الصدد. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً على أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
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