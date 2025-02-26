وزير الخارجية يدعو لاعتماد قرار الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر

(وكالات)

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا، مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى.

وأشاد عبد العاطى بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهاً إلى الدور الهام الذى تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة.

وأعرب عبدالعاطي، عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبى، وشدد على أهمية مواصلة دعم المسئولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو .

وأطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، داعياً المسئولة الأوروبية لتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحا وجود دعم عربى وإسلامى لها.

وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للمساعى المصرية في هذا الصدد. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً على أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.