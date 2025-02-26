حماس: تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين سيتم "دون مراسم"

وكالات



نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مسؤول في حركة حماس، أنه "لن تكون هناك مراسم علنية لتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة".

كما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي قوله، إنه من المرجح تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة الليلة حيث يسلمون لمصر ثم تسلمهم بدورها لإسرائيل.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء بشأن تسليم الجثامين الأربع في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم نتنياهو أن الاتفاق تم دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومن جانبها، أعلنت حركة حماس، أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين بالتزامن مع تسليم المقاومة للجثامين الإسرائيليين، وما يقابلهم من النساء والأطفال وبآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ.

وقالت حماس، إنه سيتم الإعلان عن موعد عملية التبادل في الوقت المناسب، مؤكدة أن الوسطاء في مصر ضمنوا ذلك.

وأكدت حماس أنها ملتزمة باتفاقها مع الوسطاء في مصر، مشددة على حرصها على إتمام الاتفاق وإلزام الاحتلال به.

وذكرت أنه لم يعرض عليها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتها لها وحرصها على المضي قدمًا فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق.

ومن المقرر أن يتم نقل جثامين الأسرى دون أي مراسم رسمية، حيث سيتم تسليمها إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لتجنب أي محاولات إسرائيلية لتعطيل تنفيذ الاتفاق، بحسب أبو عطايا.

وكانت إسرائيل قد أخرت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي، متهمةً حماس بتنظيم "استعراضات عسكرية مهينة" أثناء عمليات التسليم السابقة.

وتم التوصل إلى التوافق الجديد بعد مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية وقطرية وبدعم أميركي، لحل أزمة تأخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.

وأكدت حماس، في بيان لها مساء الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق جديد عقب محادثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية في القاهرة، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى.











ردرد على الكلإعادة توجيه

إضافة تفاعل