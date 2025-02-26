إما للقاهرة أو الدوحة.. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يزور المنطقة خلال أيام

(وكالات)

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل سترسل وفدًا إلى الدوحة أو القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الخطوات التالية لصفقة تبادل الأسرى، استنادًا إلى المبادئ التي جرى التوافق عليها بين واشنطن وإسرائيل والوسطاء القطريين والمصريين.

وقال ويتكوف، خلال فعالية نظمتها "اللجنة اليهودية الأميركية" في واشنطن، إنه قد يزور المنطقة الأحد المقبل إذا سارت المحادثات بشكل جيد. وأشار إلى أن المباحثات ستتم بالتعاون مع مصر وقطر، اللتين تتوسطان في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف المضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق والتوصل إلى إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وكان ويتكوف قد أجل زيارته إلى الشرق الأوسط لمناقشة إمكانية تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غزة، بحسب مصدر أميركي لموقع "أكسيوس"، الذي أوضح أن التأجيل جاء بسبب الجهود الدبلوماسية لإدارة ترامب بشأن روسيا وأوكرانيا.



وتأتي هذه التطورات عقب توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق يقضي بإفراج إسرائيل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، مقابل تسليم حماس جثث 4 إسرائيليين محتجزين لديها.

وأكدت حماس أن الاتفاق يأتي في إطار المرحلة الأولى من الهدنة السارية مع إسرائيل في قطاع غزة، والتي بدأت منذ 19 يناير.

وكانت إسرائيل قد رفضت السبت الماضي إطلاق سراح 620 أسيرًا فلسطينيًا، بزعم أن حماس نظمت "مراسم مهينة" خلال عمليات تبادل سابقة.