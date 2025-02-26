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مقتل وإصابة 4 جنود يمنيين بانفجار لغم للحوثيين في تعز

03:29 م الأربعاء 26 فبراير 2025

انفجار لغم ارشيفية

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صنعاء - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري يمني، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين اثنين في انفجار لغم للحوثيين بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن اثنين من أفراد الجيش الوطني قتلا بانفجار لغم للحوثيين في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

وأضاف أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة جنديين آخرين، دون مزيد من المعلومات.

وسبق أن سقط قتلى وجرحى بشكل متكرر، جراء انفجار ألغام في عدة جبهات يمنية أبرزها بمحافظتي تعز والحديدة.

وكانت إحصائيات حكومية أفادت بأن عدد الألغام التي زرعها الحوثيون في اليمن وصلت إلى نحو مليونين، وأدت منذ نحو 10 سنوات إلى مقتل وإصابة الآلاف.

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انفجار لغم الحوثيين اليمن
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