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مقتل وإصابة 76 شخصًا بسبب الفيضانات في أفغانستان

03:09 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الفيضانات في أفغانستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 36 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في جميع أنحاء أفغانستان بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الهيئة جانان سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 40 شخصا آخرين أصيبوا بسبب الطقس السيء .

وأضاف أن ما لا يقل عن 300 منزل، لحق بمعظمهم تدمير كامل، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية. وتعمل السلطات على إعادة فتح الطرق الرئيسية التي أُغلقت بسبب تساقط الثلوج الكثيف والفيضانات.

وقال مسؤولون محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن ما لا يقل عن 21 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم في منطقة بوشت أي كوه بإقليم فراه بجنوب غرب البلاد.

ويشار إلى أن الفيضانات فاقمت من الأزمة الإنسانية الصعبة بالفعل في أفغانستان.

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