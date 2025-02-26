الصين تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من أستراليا ونيوزيلندا (فيديو)

(وكالات)

أعلنت قوات الدفاع النيوزيلندية، أن ثلاث سفن حربية صينية تم رصدها في المياه الدولية قبالة سواحل أستراليا اقتربت أثناء إجراءها مجموعة من التدريبات العسكرية .

وأوضحت القوات أن السفن شوهدت وهي تجري تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة، مما أدى إلى تغيير مسارات بعض الرحلات التجارية. وأضافت أن السفن باتت الآن على بعد 218 ميلاً بحرياً من أستراليا، بعد أن كانت على مسافة 350 ميلاً بحرياً من الساحل يوم السبت.

📹 الصين تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من أستراليا



نشرت البحرية الصينية لقطات جديدة لتدريبات قتالية بالذخيرة الحية في بحر تسمان، قبالة سواحل أستراليا مباشرة.



🔶 وأفادت التقارير أن الصين أبلغت أستراليا مسبقًا بالتدريبات، مما دفع أستراليا إلى إرسال فرقاطة تابعة للبحرية… pic.twitter.com/KjcOICcSeZ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2025

وفي بيان صادر عن قوات الدفاع النيوزيلندية، تم التأكيد على استمرار مراقبة المجموعة البحرية باستخدام السفن والطائرات، بالتنسيق الوثيق مع قوات الدفاع الأسترالية.

وكان وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، قد صرح بأن بكين لم تقدم أسبابا مرضية للإخطار المتأخر بشأن التدريبات بالذخيرة الحية التي أجرتها، مما أجبر شركات الطيران على تحويل مسار رحلاتها.

وأثار وجود السفن قلق كل من أستراليا ونيوزيلندا، رغم تأكيدهما أن السفن موجودة في المياه الدولية وتلتزم بالقانون الدولي. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إن أستراليا "بالغت عمداً" بشأن التدريبات بالذخيرة الحية. وأكد أن التدريب يتماشى مع القانون الدولي ولا يؤثر على سلامة الطيران، مشيراً إلى أن الصين أصدرت تحذيرات مسبقة.

في سياق متصل، يتواجد وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، في بكين، حيث من المتوقع أن يثير القضية خلال محادثاته مع نظيره الصيني، وانغ يي.