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حماس تقرر الإفراج عن جثامين أسرى إسرائيليين بشرط

02:03 م الأربعاء 26 فبراير 2025

عناصر حماس

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وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أن إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وما يقابلهم من النساء والأطفال.
وقالت حماس، إن التبادل سيتم وفق آلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ.
وأشارت الحركة إلى أنه لم يعرض عليها أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها".
وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن نيتها تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني، البالغ من العمر 50 عامًا، غدًا الخميس.
ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رؤساء الأمن أوصوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببذل الجهد لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية أو تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
ويواصل نتنياهو في المماطلة حول الالتزامات الإسرائيلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ أعلن تأجيل الإفراج عن أكثر من 600 أسيرًا فلسطينيًا ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، بسبب "المراسم المهينة" حسب تعبيره والتي تقيمها الحركة أثناء تبادل الأسرى.
ومن جانبه أكد سهيل الهندي القيادي بحركة حماس، ردًا على ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي أخل باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن شروط الاحتلال الجديدة تعجيزية وأن الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به الاحتلال.
وقال إسماعيل رضوان القيادي بحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يراوغ للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ودعا الوسطاء للضغط عليه وإلزامه ببنود الاتفاق.

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