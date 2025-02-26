وزير الخارجية الروسي يعلق على نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

وكالات



قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أوروبا تحاول تدمير الفرص التي تلوح الآن لإحلال السلام في أوكرانيا عبر إبرام صفقات جديدة مع كييف، موضحًا أن الصيغة التي تطرح من الأوروبيين خصوصًا فرنسا وبريطانيا تؤدي إلى تغذية الحرب الجارية.



وأضاف لافروف، "الأوروبيون يكذبون حين يرددون أن روسيا هي التي تعوق المفاوضات بشأن حل الأزمة الأوكرانية"، وأكد أنه يجب حل الأسباب الرئيسية للنزاع في أوكرانيا وهي محاولة ضمها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجعلها قاعدة للغرب.



وأشار وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء في العاصمة الدوحة، إلى أن خطأ إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المتمثل في محاولة ضم أوكرانيا للناتو هو السبب الرئيسي في نشوب الحرب.



وقال لافروف، إن مقترح نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا لن يحل جذور الصراع هناك بل يجب معالجة الأسباب الجوهرية له.



وأكد القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، أمس الثلاثاء، موقف روسيا "الرافض" لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو منفتحة على الأمر.



وكان ترامب قد أشار، الإثنين، إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد لقبول فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا.



ورد ترامب على سؤال أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الأمريكية واشنطن، على سؤال حول إذا كان بوتين سيقبل فكرة إرسال قوات سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قائلًا: "نعم سيقبل ذلك. طرحت عليه هذا السؤال تحديدًا. ليس لديه مشكلة في هذا".