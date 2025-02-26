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وزيرة الخارجية الألمانية تعد الشاورما في برلين وتُشعل التفاعل على منصات التواصل (فيديو)

01:35 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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(وكالات)


في خطوة لافتة حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، شاركت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في تجربة عملية داخل أحد مطاعم الشاورما السورية في برلين.

وظهرت الوزيرة مرتدية زي عمال المطعم، حيث قامت بتحضير ولفّ الشاورما للزبائن، محاولةً مجاراة سرعة العاملين في تقديم الطلبات، وانتشر هذا الفيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطًا الضوء على تفاعل الوزيرة مع المجتمع المحلي.


ونالت بيربوك ترحيبًا وتفاعلًا من الزبائن الذين شجعوها وحيوها على روح التعاون والمحبة التي أبدتها لهم وللعاملين بالمطعم. وبعبارة "هل تطلب مني الكباب؟"، نشرت الوزيرة الألمانية فيديو لها على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وهي تأخذ طلبيات الزبائن في المطعم.

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أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية الشاورما منصات التواصل الاجتماعي
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