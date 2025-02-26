عن طريق مصر.. المقاومة تسلم جثة محتجز إسرائيلي غدًا الخميس

(وكالات)

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، أحد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن نيتها تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يهلومي أمنون يعلوني، البالغ من العمر 50 عامًا، غدًا الخميس.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وصرح الناطق العسكري باسم الألوية، المعروف بـ"أبو عطايا"، بأن قيادة الفصيل قررت تسليم جثة الأسير الإسرائيلي، داعيًا الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه وسرعة تنفيذ البروتوكول الإنساني المتفق عليه.

وأكد أبو عطايا أن التزام الفصائل الفلسطينية بتنفيذ ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء يُظهر حرصها على الوفاء بالتزاماتها، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الإسرائيلية.

في سياق متصل، تستعد حركة حماس لتسليم جثث أربعة محتجزين إسرائيليين غدًا الخميس، كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل. أفاد مصدر في الحركة بأن نقل الجثث سيتم دون أي مراسم رسمية، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلها إلى مصر عبر معبر كرم أبو سالم، لتفادي أي محاولات إسرائيلية لتعطيل تنفيذ الاتفاق.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد أخرت الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي، متهمةً حماس بتنظيم "استعراضات عسكرية مهينة للمحتجزين الإسرائيليين" أثناء عمليات التسليم السابقة. جاء التوافق الجديد بعد مفاوضات غير مباشرة بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، لحل أزمة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.

وأعلنت حماس، في بيان مساء أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق جديد بعد محادثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية في القاهرة، لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من التبادل.