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بعد السعودية وتركيا.. الشرع يصل الأردن للقاء الملك عبدالله

12:58 م الأربعاء 26 فبراير 2025

جانب من اللقاء

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(وكالات)

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى مطار ماركا في عمان، وذلك في مستهل زيارة رسمية للمملكة.

وتُعد هذه الزيارة الثالثة للشرع خارج سوريا منذ توليه السلطة، وذلك بعد زياراته إلى السعودية وتركيا.

ويرافق الشرع في هذه الزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين السوريين. ومن المتوقع أن تتناول المحادثات بين الجانبين قضايا أمن الحدود وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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الملك عبد الله الثاني تركيا الأردن
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