حماس: إجراءات الاحتلال بالمسجد الإبراهيمي تكشف نية التهويد والسيطرة

وكالات



أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي صلاحيات أعمال سقف صحن المسجد الإبراهيمي في الخليل من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى جهاتها الخاصة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا وخطيرًا.



وأكدت حماس، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجراءات الاحتلال تكشف نيته في مواصلة تهويد المسجد وتقسيمه والسيطرة عليه، داعية أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة أهالي الخليل، إلى حماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه لمواجهة هذه المخططات.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، قد أكدت أنها صاحبة السيادة على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، موضحةً أن أي محاولة لتغيير هذا المعلم الديني والتاريخي تعد انتهاكًا واعتداءً على هذه السيادة والولاية القانونية والدينية والسياسية على مقدس من المقدسات الإسلامية، وعلى معلم تراثي مهم وحسّاس يمسّ كل المسلمين ما يتعرض له من اعتداءات.



وعلقت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب صلاحياتها ونقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي لمباشرة العمل بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، قائلة إن "الحرم هو ملكية وقفية خالصة للمسلمين ولا يحق لأيٍّ كان، مهما امتلك من قوة، العبث فيه وتغيير معالمه، أو يسعى بأي شكل من الأشكال لطمس هويته الدينية وتهويد ما تبقى من أجزائه".



وتابعت: "ويأتي في هذا السياق محاولاته لسقف صحن الحرم التي حاول تمريرها قبل عدة أشهر، إلا أنه، بوقوف أبناء مدينة الخليل ومؤسساتها الرسمية والأهلية خلف الحكومة الفلسطينية في الدفاع عن الحرم، تراجع الاحتلال عن هذه المحاولات".



وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي، وهو يمارس انتهاكاته واعتداءاته اليومية، يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية والتي وضعت الحرم على قائمة الموروث الحضاري عام 2017.





