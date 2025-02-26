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مجلس النواب اللبناني يستأنف مناقشة البيان الوزاري لحكومة سلام

12:12 م الأربعاء 26 فبراير 2025

مجلس النواب اللبناني

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بيروت -(د ب أ)

استأنف مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور النواب والوزراء ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وبدأت أمس الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة بري وحضور النواب والوزراء ورئيس الحكومة ، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، واستتبعت بجلسة مسائية.

وتكلّم خلال الجلسات النيابية أمس حوالي 20 نائباً معظمهم أعلنوا منح ثقتهم للحكومة.

وتنتهي اليوم الأربعاء الجلسات النيابية المقررة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة.

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مجلس النواب اللبناني البيان الوزاري لحكومة سلام بيروت
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