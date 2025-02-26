أغلى بطاقة سفر في التاريخ.. ماذا فعل زيلينسكي للسفر إلى واشنطن؟

(وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاقية تتعلق بالمعادن النادرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا، بما في ذلك المعادن الحيوية مثل الليثيوم واليورانيوم، وذلك كتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدمتها واشنطن لكييف خلال الحرب مع روسيا، وذلك بحسب تصريحات ترامب التي رفضها زيلينسكي قائلًا إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لم تكن قرضا.

وفي حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، صرّح ترامب: "سمعت أنه سيأتي يوم الجمعة. بالطبع، أنا لا أعترض إذا أراد ذلك. وهو يرغب في توقيع هذه الصفقة معي. وأنا أفهم أن هذه صفقة كبيرة، صفقة كبيرة جدا".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الأمريكيين، حتى لو نظرت إلى الاستطلاعات، سعداء جدا، لأن بايدن كان ينفق الأموال. هذه صفقة مهمة جدا، قد تكون صفقة بقيمة تريليون دولار".

ووافقت أوكرانيا على النسخة النهائية من مسودة الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة. وتتضمن المسودة إنشاء صندوق مملوك بشكل مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة، حيث ستساهم أوكرانيا بنسبة 50٪ من عائداتها المستقبلية من استغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن الحيوية والنفط والغاز. ويهدف الصندوق إلى إعادة استثمار بعض العائدات في مشاريع داخل أوكرانيا لدعم التنمية الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن المسودة الأحدث للاتفاقية لم تعد تتضمن شرطًا سابقًا كان يطالب أوكرانيا بتقديم 500 مليار دولار كحصة للولايات المتحدة، ولا الطلب بأن تسدد أوكرانيا للولايات المتحدة ضعف المبلغ على أي مساعدة أمريكية مستقبلية.