حماس تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

وكالات

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، التوغل البري الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة وقصفها ريف دمشق الجنوبي في سوريا، مطالبة بوقف "العربدة الإسرائيلية" بالمنطقة.

وقالت حماس في بيان: "ندين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الإجرامي على أراضي الجمهورية العربية السورية، والتوغل البري لجيش الاحتلال الفاشي في ريفي درعا والقنيطرة، إضافة إلى القصف الجوي الذي استهدف جنوب دمشق".

وأضافت: "نعد العدوان اعتداءً سافرًا على السيادة السورية، واستمرارًا لسياسة العربدة التي ينتهجها كيان الاحتلال ضد الدول العربية".

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الجرائم الصهيونية المتصاعدة، واتخاذ موقف جاد للجم إسرائيل، والتصدي لاعتداءاتها المتواصلة على دول وشعوب المنطقة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أربع غارات جوية عنيفة، في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، على عدة مواقع في منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق وفي ريف محافظة درعا الجنوبية، وسط توغل بري إسرائيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف دمشق ودرعا، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إن "سلاح الجو يضرب بشراسة كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها بشأن نزع السلاح من جنوب سوريا".

وأضاف: "الرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا بأن يصبح جنوب لبنان".