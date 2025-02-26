اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع قرب القصر الرئاسي بالخرطوم

وكالات

أفاد مراسل قناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم وقرب القصر الرئاسي.

ويواصل الجيش السوداني تقدمه على الدعم السريع، حيث بسط سيطرته، الأحد، على جسر "الحرية" وسط الخرطوم، واقترب من استرداد مركز العاصمة، كما بسط سيطرته على الضفة الشرقية من النيل الأزرق عند جسر "سوبا" الاستراتيجي الذي يعدّ مدخلًا لجنوب الخرطوم، فيما لا تزال قوات الدعم تسيطر على الضفة الغربية من الجسر.

وأعلن الجيش السوداني في بيان، الأحد، سيطرته على مدن الأبيض والقطينة والكرقل، وقال إنه نجح في فك الحصار عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بعد التقاء قواته القادمة من مدينة الرهد بالفرقة الخامسة مشاة بالمدينة.