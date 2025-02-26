وزير الدفاع السعودي يناقش في واشنطن أمن البحر الأحمر والأوضاع في غزة

(وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أجرى مباحثات موسعة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، حيث تركزت المحادثات على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، إضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان.

وخلال لقائه في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، استعرض الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية بين البلدين، ورؤية الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وفي البيت الأبيض، بحث وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي أوجه التعاون الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن، وسبل تعزيز الشراكة الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.