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الجيش الروسي يعلن إسقاط 128 طائرة مسيرة أوكرانية

10:12 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

إسقاط طائرة مسيرة

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، عن تصدي قوات الدفاع الجوي التابعة لها، لـ 128 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 128 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "(تم تدمير) 83 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و30 طائرة مسيرة أخرى، فوق أراضي جمهورية القرم، وثماني طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وخمس أخريات فوق البحر الأسود، وطائرة مسيرة فوق كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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