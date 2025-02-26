الرئيس الكوري الجنوبي يدافع عن مرسومه بفرض الأحكام العرفية

سول - (أ ب)

دافع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في بيان أخير له خلال المحاكمة الخاصة باتهامه بالتقصير، عن المرسوم الذي أصدره بفرض الأحكام العرفية، والذي دفع البلاد إلى الفوضى، بوصفه محاولة لإعلام المواطنين بشأن الخطر الناجم عن البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، حيث تعهد أمس الثلاثاء بالضغط من أجل القيام بإصلاحات سياسية في حال أعيد تعيينه في منصبه.

وجاءت تصريحات يون بالمحكمة الدستورية، في ختام مرافعات المحاكمة الخاصة باتهامه بالتقصير. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بحلول منتصف مارس المقبل، بشأن ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو ستعيد له سلطاته الرئاسية.

وكانت "الجمعية الوطنية" (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة الليبرالية، قد عزلت يون، المنتمي للتيار المحافظ، بعد أن تسبب المرسوم الي أصدره في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي بفرض الأحكام العرفية، والذي لم يستمر طويلا، في حدوث اضطرابات سياسية، كما أثّر على أسواقها المالية وأضر بصورتها الدولية.

وقد تم إلقاء القبض عليه بصورة منفصلة واتهامه بالتمرد على خلفية مرسومه. وفي حال أدين، فسوف يواجه عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.