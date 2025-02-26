مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية



وكالات

قتل شخصان وأدخل آخر إلى المستشفى بعد أن أطلق رجل النار في مدينة لانكستر بولاية أوهايو الأمريكية، حسب ما ذكرته سكاي نيوز.

ووفقا لقسم شرطة لانكستر، وقع إطلاق النار في شارع نورث برود في حوالي الساعة 5:30 مساء، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث نقل إلى المستشفى، فيما ألقي القبض على مطلق النار الذي أصيب أيضا.



وقال رئيس شرطة لانكستر نيكولاس سنايدر، إنه تم العثور على امرأة خارج المنزل تعاني من جرح طلق ناري في الرأس وهي تتلقى العلاج، ثم تم العثور على رجلين ميتين في المنزل بطلقات نارية واضحة.

ولم تكشف الشرطة عن هويات القتلى، لكن سنايدر قال إن هناك علاقة بين الضحايا والمشتبه به.

وفقا للشرطة، يجري استجواب شخص رابع قال إنه رأى الحادث بالكامل.