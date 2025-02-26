كيث كيلوج: متفائل لما ينوي به الرئيس ترامب.. وانتهاء الصراع الأوكراني قريبا



وكالات

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا وروسيا كيث كيلوج، عن ثقته في أن الصراع الأوكراني سينتهي قريبا.

قال كيلوج: "أنا متفائل للغاية بشأن ما ينوي الرئيس ترامب القيام به بشأن هذا الصراع، ولدي ثقة كاملة فيه في رأيه بأن هذه الحرب ستنتهي في المستقبل القريب".

وانتقد كيلوج بشدة، رفض رئيس بلاده السابق جو بايدن، إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "ماذا كان لدينا في ظل الإدارة السابقة؟ لم يتحدث بايدن مع أي أحد. خلال 4 سنوات لم يتحدث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ولم يتحدث مع الرئيس بوتين لأكثر من عامين ونصف، الرئيس ترامب يفهم ضرورة التحدث مع كل من يشارك في إبرام الصفقات".