منظمة الهجرة: لن نشارك في أي إخلاء قسري للفلسطينيين من غزة



وكالات

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، إن المنظمة الأممية لن تشارك في أي نوع قسري من الإخلاء للفلسطينيين من غزة.

وأوضحت بوب، أن أي نزوح من هذا القبيل سيكون خطًا أحمر، بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيطرة بلاده على قطاع غزة المدمر ونقل أكثر من مليوني فلسطيني من سكانه إلى أماكن أخرى.

وأضافت: "التزمنا أمام المجتمعات التي نقدم لها الخدمات بأننا لن نشارك في أي نوع من التحريك القسري للسكان أو إخلاء الناس"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابعت: "نحن جهة إنسانية فاعلة، لذا فإننا بالتأكيد لا نشارك في أنشطة من شأنها أن تشكل خطوطا حمرا لدول أعضاء رئيسية".

وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى في أوائل فبراير.

وفي مواجهة معارضة شديدة في الشرق الأوسط وخارجه، قال ترامب في مقابلة الجمعة، إنه "لا يفرض" خطته.