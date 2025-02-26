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بسبب انقطاع الكهرباء.. إعلان حالة طوارئ وحظر تجول ليلي في تشيلي

04:13 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

انقطاع الكهرباء في تشييلي

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أعلنت السلطات في تشيلي، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ وفرضت حظر تجول ليليا في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة سانتياجو، إثر انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق شاسعة من جراء عطل في الشبكة على الأرجح.

قالت وزيرة الداخلية كارولينا توها في مؤتمر صحفي: "سنفرض حظر تجول من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا".

وأتى هذا القرار إثر فوضى عارمة سادت البلاد من جراء انقطاع الكهرباء عن ملايين المواطنين في سائر أنحاء البلاد.

وبحسب وكالة الاستجابة للكوارث فقد انقطع التيار الكهربائي عن منطقة شاسعة تمتد من أريكا في الشمال إلى لوس لاجوس في الجنوب.

ويقطن هذه المنطقة أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 20 مليون نسمة.

وهذا أسوأ عطل يطال شبكة الكهرباء في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وانقطع التيار الكهربائي عصر الثلاثاء ممّا أدّى خصوصا إلى توقف مترو سانتياجو عن العمل.

وقالت شركة المترو التي تنقل يوميا 2.3 مليون راكب، إن موظفيها يعملون في كل المحطات لتأمين إخلاء آمن للركاب الذين علقوا داخل القطارات.

واستبعدت الحكومة أن يكون انقطاع التيار الكهربائي ناجما عن هجوم أو عملية تخريبية، مرجحة أن يكون السبب هو تعرض الشبكة لزيادة في الأحمال تفوق قدرتها.

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