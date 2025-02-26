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ترامب: دعم أوكرانيا سيكون من مسؤوليات أوروبا

03:24 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الدول الأوروبية هي التي ستكون مسؤولة عن تقديم الدعم لأوكرانيا في وقت لاحق.

أضاف ترامب، ردا على سؤال حول مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا: "أعتقد أن ذلك سيكون من مسؤوليات أوروبا بشكل عام".

تابع: "الآن لا نقدم شيئا، وأنتم تعرفون أن هذا يخص أوروبا كذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب أنه كانت للولايات المتحدة "مفاوضات جيدة" مع روسيا وأوكرانيا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

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