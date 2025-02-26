15 شهرا.. تأييد سجن راشد الغنوشي وإخضاعه للمراقبة الإدارية

وكالات

أيدت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب، الحكم الاستئنافي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مدة 15 شهرا مع الخضوع للمراقبة الادارية مدة 3 أعوام.

كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قررت بناء على شكوى من نقابي أمني، إحالة راشد الغنوشي على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمحاكمته بتهم تتعلق بـ"تمجيد الإرهاب والإشادة به بسبب عبارة "الطواغيت" المنسوبة إليه وذلك إثر تأبينه للقيادي بحركة النهضة من جهة تطاوين فرحات العبار في شهر فبراير 2022.

وقضت الدائرة الجناحية بسجن رئيس حركة النهضة مدة 15 شهرا مع إخضاعه للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام، وفقا لروسيا اليوم.

كما قضت محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي، حينها تولى الغنوشي الطعن بالتعقيب ضد الحكم المذكور إلا أن المحكمة رفضت الطعن أصلا وأيدت الحكم الاستئنافي المطعون فيه.