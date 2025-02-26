نائب ترامب: زيلينسكي لم يفهم الإشارة "المهذبة" بشأن إنهاء الحرب



وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، إنه وجه إشارة إلى الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي خلال لقائهما في ميونخ حول ضرورة إنهاء النزاع، لكن زيلينسكي "لم يفهمها".

وأضاف فانس، أنه كان يحاول أن ينقل إلى زيلينسكي "بطريقة مهذبة ولكن حازمة" إشارة حول ضرورة إنهاء النزاع بسرعة، قائلا: "من الواضح أنه لم يفهم الإشارة"، وفقا لروسيا اليوم.

ووصف فانس انتقادات زيلينسكي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "ليست استراتيجية ذكية".

وأوضح أن "الفكرة أن زيلينسكي يعتقد بإمكانه تغيير رأي الرئيس من خلال شتمه عبر وسائل الإعلام، فإن أي واحد يعرف الرئيس سيقول لك إن هذه طريقة فظيعة للتعامل مع هذه الإدارة".