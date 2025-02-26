ترامب: سيتم رفع العقوبات المفروضة على روسيا في وقت ما

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن العقوبات المفروضة على روسيا سوف ترفع في وقت ما.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي عندما سئل عن احتمالات رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا: "لا، لم نرفع أي عقوبات عن أحد"، مضيفا: "أعتقد أن ذلك سيحدث في وقت ما"، وفقا لروسيا اليوم.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.