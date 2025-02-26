بـ5 ملايين دولار.. ترامب يكشف عن خطة لبيع إقامات ذهبية في أمريكا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سوف تبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمى "البطاقة الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار.

وقال ترامب: "سنبيع بطاقة ذهبية، لديكم بطاقة خضراء (جرين كارد)، هذه بطاقة ذهبية (جولد كارد)، وسنضع سعرا لهذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف: "هذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقا للحصول على الجنسية"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "سيأتي الأثرياء إلى بلدنا عن طريق شراء هذه البطاقة، سيكونون أثرياء وسيكونون ناجحين، وسوف ينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الأشخاص".

وأشار إلى أن مشروع البطاقة الذهبية سيبدأ خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح أنه "إذا قمت ببيع 10 ملايين من هذه البطاقات، فسنحصل على إجمالي 50 تريليون دولار، حسنا لدينا ديون بقيمة 35 تريليون دولار سيكون ذلك جيدا".

وأكد أنه "قام بتسوية كل شيء من الناحية القانونية، من القانوني تماما القيام بذلك".

وقال: "أعرف بعض الأوليجارشيين الروس الذين هم أناس طيبون للغاية يستطيعون تحمل دفع 5 ملايين دولار (ثمن البطاقة الذهبية)، الكثير من الناس سيرغبون في ذلك، في أن يكونوا في هذا البلد، وسيكونون قادرين على العمل وتوفير الوظائف وبناء الشركات ودفع الضرائب".