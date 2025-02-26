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تريليون دولار.. ما قيمة صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا؟

02:00 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق المستقبلي مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة قد تصل قيمته إلى تريليون دولار.

وقال ترامب تعليقا على الاتفاق المستقبلي بين واشنطن وكييف: "هذه صفقة كبيرة للغاية، قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار"، وفقا لروسيا اليوم.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس الثلاثاء، أن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة واشنطن يوم الجمعة، لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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