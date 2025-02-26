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ترامب: أمريكا لا تقدم أي مساعدة دفاعية لـ أوكرانيا في الوقت الحالي

01:57 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

ترامب وزيلنسكي

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تقدم أي مساعدة لأوكرانيا في الوقت الحالي، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح ترامب، أن كييف لديها ما يكفي من الأسلحة حتى تتوصل واشنطن وموسكو إلى اتفاق.

وفي رده على "ما إذا كانت واشنطن تقدم مساعدات دفاعية لكييف"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "في الوقت الحالي، نحن لا نقدم أي شيء".

وأضاف ترامب أن "أوكرانيا تمتلك ما يكفي من الأسلحة لمواصلة العمليات حتى تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق لحل الصراع".

وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أنه سيتعين على أوروبا في المستقبل أن تكون مسؤولة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

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