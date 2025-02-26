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ترامب: أود أن أشتري المعادن من الأراضي الروسية

01:42 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تريد أن تتمكن من شراء المعادن من روسيا.

وقال ترامب: "أود أن أشتري المعادن من الأراضي الروسية أيضا"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا مستعدة لتقديم فرصة لشركائها الأمريكيين للعمل معا في مجال المعادن الأرضية النادرة في روسيا.

وأكد الرئيس الروسي، أنه لدى روسيا موارد أرضية نادرة أكثر من أوكرانيا بكثير.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "دور التعاون والمشاريع الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة سيحل بعد تسوية القضية الأوكرانية".

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