إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لجنوب سوريا أن يتحول إلى جنوب لبنان

01:20 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن أي محاولة من الجيش السوري الجديد لبناء وتعزيز قدراته في مناطق جنوب سوريا، ستقابل بـ "النار".

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن سلاح الجو شن هجمات على مواقع في سوريا، محذرا من أن أي محاولة لتمركز قوات النظام السوري أو "المنظمات الإرهابية" في الجنوب ستُواجه بالنار.

جاء تصريحات كاتس غير المألوفة قبل صدور بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول هذه المسألة، في نهج مخالف لما جرت عليه العادة والمتعارف عليه في إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وورد في بيان مقتضب صدر عن كاتس، أن سلاح الجو شن هجمات قوية في جنوب سورية، في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح من جنوب سورية، والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سورية بأن يتحول إلى جنوب لبنان.

وشدد على أن إسرائيل لن تعرض أمن مواطنيها للخطر، وكل محاولة للتموضع العسكري في المنطقة الأمنية جنوب سورية ستتم مواجهتها بالنار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي جنوب سوريا جنوب لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)