وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح لجنوب سوريا أن يتحول إلى جنوب لبنان



وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن أي محاولة من الجيش السوري الجديد لبناء وتعزيز قدراته في مناطق جنوب سوريا، ستقابل بـ "النار".

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن سلاح الجو شن هجمات على مواقع في سوريا، محذرا من أن أي محاولة لتمركز قوات النظام السوري أو "المنظمات الإرهابية" في الجنوب ستُواجه بالنار.

جاء تصريحات كاتس غير المألوفة قبل صدور بيان رسمي عن الجيش الإسرائيلي حول هذه المسألة، في نهج مخالف لما جرت عليه العادة والمتعارف عليه في إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وورد في بيان مقتضب صدر عن كاتس، أن سلاح الجو شن هجمات قوية في جنوب سورية، في إطار السياسة الجديدة التي حددناها لنزع السلاح من جنوب سورية، والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سورية بأن يتحول إلى جنوب لبنان.

وشدد على أن إسرائيل لن تعرض أمن مواطنيها للخطر، وكل محاولة للتموضع العسكري في المنطقة الأمنية جنوب سورية ستتم مواجهتها بالنار.