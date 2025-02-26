وفد حماس يختتم زيارته للقاهرة والحركة تكشف آخر تطورات أزمة الأسرى

وكالات

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها، عن أبرز تطورات زيارة الوفد الخاص بها للقاهرة.

وقالت الحركة في بيانها الثلاثاء: "اختتم وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية زيارته إلى القاهرة، حيث التقى مع المسؤولين المصريين، وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه".

وأكدت الحركة في بيانها: "على موقفها الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده ومراحله كافة".

ووفقا لبيان الحركة، فقد جرى التوافق أيضا على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة، على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

وفي وقت سابق، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لموقع أكسيوس الأمريكي، إن أزمة صفقة الأسرى كانت غير ضرورية على الإطلاق وجاءت نتيجة لقرار نتنياهو بتأجيل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين، مضيقًا أن أزمة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في طريقها إلى الحل.

ونقل موقع "واللا" العبري الإثنين، عن المسؤول قوله إن إسرائيل تجري محادثات مكثفة مع الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لحل الأزمة، محذرًا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل بحلول الخميس، فقد لا يتم تنفيذ الصفقة، مما يعني عدم إعادة جثث 4 أسرى إسرائيليين وعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.