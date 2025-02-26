تقارير: الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين السبت بعد جهود الوسطاء لحل الأزمة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بالتوصل لاتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقالت مصادر لقناة "الجزيرة"، إن الاتفاق على إطلاق الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم سيتم يوم السبت تزامنا مع تبادل الجثامين دفعة واحدة.

وفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، إن أزمة صفقة الأسرى تتجه نحو الحل، مؤكدا أن أزمة صفقة الأسرى كانت غير ضرورية على الإطلاق.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الرفيع، أن الأزمة نشأت بسبب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه يتوقع الإفراج عن آخر 4 أسرى متبقين من المرحلة الأولى من الصفقة بعد غد الخميس.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل ستمنح حماس وقتا لتقرر كيفية المضي بعد الإفراج عن الأسرى الأربعة.