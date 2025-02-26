"البعض يبكي عند رؤيته".. تصريح مثير لترامب عن المكتب البيضاوي "فيديو"

كتب: محمد جعفر

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة من زوار البيت الأبيض يوم الثلاثاء 25 فبراير، حيث افتتحت الجولات العامة رسميًا لأول مرة منذ توليه منصبه مرة أخرى في يناير، وعندما كشف ترامب عن نفسه من خلف الشاشة، صرخت المجموعة وهتفت للرئيس الأمريكي الحالي.

ودعا الرئيس ترامب المجموعة للاستمتاع "بأول جولة لهذا العام" واصفًا عظمة المكتب البيضاوي، بأن أكبر الناس يأتون إليه، ولديهم جميعًا مكاتب جميلة، لكن عندما يدخلون المكتب البيضاوي، لا يوجد شيء مثله، فهم ينظرون إليه وبعضهم يبدأ في البكاء بالفعل".

وخلال اللقاء تطرق ترامب إلى الحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا قائلًا: "نحن نحاول التخلص من هذه الحرب المروعة بين أوكرانيا وروسيا وأعتقد أننا نفعل الكثير"، مضيفًا: "نحن نتعامل مع كلا الطرفين وأوروبا وأعتقد أننا سننجزها".

الرئيس ترامب يرحب بأول مجموعة من الزوار في البيت الأبيض مع استئناف الجولات العامة للبيت الأبيض pic.twitter.com/TUl6GBBJis — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) February 25, 2025

واستكمل ترامب حديثه عن الحرب موضحًا أنها: "ما كانت يجب أن تبدأ.. وإذا بدأت بالفعل، لكان من الممكن أن تنتهي في غضون أسبوع وليس بعد ثلاث سنوات من إراقة الدماء، وقتل ملايين الأشخاص، وهدمت كل تلك العمارة العظيمة.. أنت تعلم أن تلك الأبراج الجميلة قد هُزمت وذهبت، عمره آلاف السنين إنه فظيع".

وفي نهاية حديثه قدم ترامب الشكر للزوار مشيدًا بالسيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي قال إنها عملت بجد لجعل الزيارة مثالية.