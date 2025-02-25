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الجيش السوداني يؤكد مقتل عدد من عسكرييه بتحطم إحدى طائراته

11:53 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

تحطم طائرة عسكرية سودانية

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وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، الثلاثاء، مصرع وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين جراء تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا، غير أنه لم يحدد أعداد الضحايا.

وأفادت مصادر طبية في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، بمصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني في ضواحي مدينة أم درمان غربي الخرطوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت تقارير إعلامية، إلى سقوط طائرة عسكرية من طراز "أنتنوف" للجيش السوداني ومقتل ضباط كبار كانوا على متنها.

وذكرت قناة "العربية – الحدث" نقلا عن مصادر، أن 3 مدنيين لقوا مصرعهم في الحادث بمدينة أم درمان، مشيرة إلى أن سقوط الطائرة كان سببه عطل فني.

ولفتت المصادر، إلى أن النيران اشتعلت بمؤخرة الطائرة قبل أن تسقط في أم درمان أثناء توجهها لقاعدة وادي سيدنا.

ونقلت القناة عن مراسلها، قوله إنه لم تكن هناك عمليات عسكرية رافقت سقوط طائرة الجيش السوداني بأم درمان.

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