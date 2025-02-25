بسبب سرقة ثيران.. 9 قتلى وحرق مئات المنازل بهجوم في أفريقيا الوسطى

بانجي،أفريقيا الوسطى - (أ ب)

قتل تسعة أشخاص ودُمر أكثر من 700 منزل في هجوم وقع الثلاثاء في شمال أفريقيا الوسطى، وفقا لما ذكره المسؤولون المحليون.

وقال متمردون من جماعة "ثرى آر"، وهي ميليشيا للدفاع الذاتي تم تشكيلها أثناء الحرب الأهلية، إنهم هاجموا قرية نزوره بسبب نزاع حول سرقة ثيران.

وقال حبيب يعقوب، أحد مقاتلي جماعة "ثرى آر" إن "رجال جماعة (ثرى أر) لديهم طموح بالدفاع عن الرعاة المهمشين".

ولكن عمدة نزوره، بيرتراند أودين ديمنش، قال عند الاتصال به هاتفيًا إنه لا يعرف سبب الهجوم، وأضاف أن متمردي " ثرى آر" لا يحترمون حياة الإنسان، إنهم يقتلون لأسباب سياسية، والحكومة غير نشطة ولا تحمينا.

وقالت الحكومة المركزية إنها قلقة للغاية بشأن التطورات ووعدت بإصدار بيان ردا على الهجوم، ولم يتسن معرفة العدد الفعلي للجرحى حتى الآن.

يشار إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تظل واحدة من أفقر دول العالم على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة، بما في ذلك الذهب والألماس، وغالبا ما عملت الجماعات المتمردة دون رادع على مدار العقد الماضي، مما حال دون الاستكشاف التعدينية من قبل الشركات الأجنبية.