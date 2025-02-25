بالفيديو.. تفاصيل تحطم طائرة على متنها ضباط كبار بالجيش السوداني بأم درمان

وكالات

أفادت وسائل إعلام سودانية، بتحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في أم درمان، يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام السودانية، إن الطائرة التي تحطمت كانت تقلّ عددا من الضباط رفيعي الرتب في الجيش السوداني.

وصول إصابات من المواطنين نتيجة سقوط طائرة في ام درمان الاسكان 75 الان الي مستشفى النو.



الحوجة إلى دعم صيدلية الأدوية المجانية#السودان #ادعموا_المطابخ pic.twitter.com/nQEGFPI5dN — Mohamed Abdalrhman (@Mohamed05085067) February 25, 2025

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله، إن الحادث وقع في أم درمان بشمال الخرطوم نتيجة "خطأ فني".

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: "تحطم طائرة عسكرية أنطونوف في أم درمان واستشهاد طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها".

وأسفرت الحادثة عن مقتل ثلاثة مدنيين، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام سودانية، إلى جانب وقوع خسائر بشرية كبيرة بين الضباط على متن الطائرة.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام سودانية، فقد تم الإبلاغ عن مقتل ضباط كبار كان لهم دور بارز في صفوف الجيش السوداني.

وأفادت قناة العربية/الحدث، بأن الحادث نجم عن عطل فني، حيث يبدو أن خللاً تقنيًا أدى إلى اندلاع الحريق في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.

وقد بدأت الجهات العسكرية في فتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات الحادث والأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوعه، وذلك بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع في المستقبل.